Trao 360 bộ huy chương tại Giải thể thao truyền thống ngành Giáo dục

Ban Tổ chức trao huy chương cho vận động viên thi đấu cầu lông, nội dung lãnh đạo tại Giải cầu lông, bóng bàn, pickleball ngành Giáo dục mở rộng năm 2026.

Giải đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với hơn 500 trận đấu ở 4 môn: Bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn và pickleball. Các trận đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, bảo đảm an toàn, đúng điều lệ, thể hiện tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng. Các vận động viên thi đấu hết mình, cống hiến nhiều trận đấu có chất lượng chuyên môn, tạo ấn tượng với khán giả.

Ban Tổ chức trao khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức giải.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, chất lượng chuyên môn của giải năm nay tiếp tục được nâng lên, đặc biệt ở môn pickleball. Nhiều trận đấu diễn ra kịch tính, cho thấy sự tiến bộ về kỹ thuật, chiến thuật và khả năng phối hợp của các vận động viên. Công tác tổ chức được triển khai chu đáo; lực lượng trọng tài, phục vụ và y tế thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần bảo đảm giải diễn ra an toàn, thành công.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức giải nhận Giấy khen của Ban Tổ chức.

Ban Tổ chức đã trao 360 bộ huy chương cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, gồm 90 huy chương vàng, 90 huy chương bạc và 180 huy chương đồng. Tại Giải cầu lông, bóng bàn, pickleball ngành Giáo dục mở rộng có 24 bộ huy chương được trao ở các nội dung thi đấu.

Các vận động viên đạt thành tích cao ở môn pickleball nhận huy chương tại lễ bế mạc giải.

Giải thể thao là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026), đồng thời tạo cơ hội để cán bộ, nhà giáo, người lao động trong ngành giao lưu, học hỏi, tăng cường đoàn kết, gắn bó giữa các cơ quan, đơn vị, trường học. Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần trong toàn ngành Giáo dục và Đào tạo.