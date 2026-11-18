Từ ngày 16 đến 17-11, 36 đề tài xuất sắc với chủ đề “Bảo vệ môi trường và khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường” đã tham gia tranh tài ở vòng chung kết.

Thí sinh trình bày dự án với các nội dung: giới thiệu ý tưởng, kết quả nghiên cứu, mô hình và giải pháp sáng tạo. Ban Giám khảo đánh giá, chấm điểm dựa trên quá trình nghiên cứu, thực hiện đề tài của thí sinh.

Ban Tổ chức trao giải đặc biệt cho nhóm học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường Quy Nhơn). Ảnh: Trần Dung

Theo đánh giá của Ban Giám khảo, nhiều đề tài dự thi được đầu tư công phu, xác định mục tiêu nghiên cứu rõ ràng; nội dung nghiên cứu phù hợp với các tiêu chí bảo vệ môi trường, gần với thực tiễn địa phương; có phương pháp thu thập dữ liệu khoa học.

Đồng thời, việc phân tích và giải thích dữ liệu khoa học chặt chẽ, có hệ thống; có tính mới, không trùng với giải pháp đã công bố có khả năng ứng dụng cao trong thực tiễn.

Đề tài của nhóm học sinh Huỳnh Trần Quốc Minh và Nguyễn Hoàng Hân (Trường THPT số 2 Phan Bội Châu, phường Diên Hồng) đạt giải nhất tại hội thi. Ảnh: Trần Dung

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao giải đặc biệt cho đề tài “Nghiên cứu mô hình Aerolgnis Prime - Hệ thống chuyên hóa và phát điện tích hợp từ năng lượng gió và mặt trời” của nhóm học sinh Ngô Lê Ngọc Diệp và Trần Lê Nguyên Thảo (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, phường Quy Nhơn).

Giải nhất thuộc về đề tài “Tác động của "cam kết xanh" kết hợp ứng dụng quản lý chăn nuôi đến hành vi quản lý chất thải tại nguồn của các hộ chăn nuôi” của nhóm học sinh Huỳnh Trần Quốc Minh và Nguyễn Hoàng Hân (Trường THPT số 2 Phan Bội Châu, phường Diên Hồng).

Ban Tổ chức trao giải cho nhóm đề tài đạt giải nhì. Ảnh: Trần Dung

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao 4 giải nhì, 10 giải ba và 20 giải khuyến khích cho các đề tài tham gia vòng chung kết.

Hội thi không chỉ là sân chơi bổ ích mà còn góp phần lan tỏa thông điệp về trách nhiệm bảo vệ môi trường trong trường học và cộng đồng; tiếp tục khẳng định vai trò của giáo dục trong đổi mới tư duy, nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học và cổ vũ học sinh chung tay hành động vì môi trường xanh - sạch - đẹp.