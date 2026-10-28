Trao 35 giải Vàng tại Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân

Tối 27/10, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) đã diễn ra lễ bế mạc Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân (CAND) lần thứ XV năm 2026.

Dự buổi lễ có Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Liên hoan; Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan; lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình cùng các nhà báo - chiến sĩ Công an thuộc 34 tỉnh, thành phố, các Đoàn trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân có tác phẩm dự Liên hoan...

Các tác giả, đại diện nhóm tác giả nhận giải Vàng tại Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV năm 2026. Ảnh: Kiên Phạm

Mang chủ đề “Hội tụ và lan tỏa”, liên hoan do Bộ Công an phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức từ ngày 22 đến 27/10. Sự kiện quy tụ 57 đơn vị, trong đó có 12 đơn vị ngoài lực lượng Công an, với 737 tác phẩm và 45 thí sinh dự thi hợp lệ. Các tác phẩm gồm 432 sản phẩm truyền hình, 276 sản phẩm phát thanh và 29 sản phẩm điện ảnh.

Ban tổ chức trao 35 giải Vàng, 71 giải Bạc, 108 giải Đồng và 152 Bằng khen. Trong đó, giải Vàng gồm 33 giải cho tác phẩm và hai giải cho phát thanh viên, người dẫn chương trình; giải Bạc gồm 66 giải cho tác phẩm và năm giải cho phát thanh viên, người dẫn chương trình.

Phát biểu tổng kết, Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Trưởng ban tổ chức Liên hoan, đánh giá điểm đáng ghi nhận là sự chuyển biến trong tư duy sáng tạo, khi con người được đặt vào trung tâm câu chuyện.

Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Trưởng ban tổ chức Liên hoan phát biểu tổng kết. Ảnh: Kiên Phạm

Hình ảnh người chiến sĩ được thể hiện qua những lựa chọn, hy sinh và đời sống thường ngày. Người dân cũng được khắc họa với tiếng nói, tâm tư và khát vọng riêng. Cách tiếp cận này giúp công chúng hiểu sâu hơn tác động của công tác bảo đảm an ninh, trật tự đối với từng cuộc đời.

“Tác phẩm không dừng lại ở việc kể một chiến công, mà lý giải chiến công ấy có ý nghĩa gì với cuộc sống”, Trung tướng Đỗ Triệu Phong nhấn mạnh.

Trao giải Vàng, giải Bạc cho các thí sinh xuất sắc ở hạng mục phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình. Ảnh: Kiên Phạm

Theo Trưởng ban tổ chức, sự tiến bộ về kỹ thuật đã gắn với cách phát hiện, tiếp cận và dẫn dắt câu chuyện. Ở phóng sự truyền hình, “Những giờ khắc sinh tử” của Công an tỉnh Lào Cai ghi lại những thời điểm hiểm nguy trong thực hiện nhiệm vụ. “Nữ hoàng thoát bẫy” của Công an TP Đà Nẵng khai thác hình ảnh, âm thanh hiện trường và nhịp dựng để tăng sức thuyết phục.

Ở loại hình phát thanh, “Kẻ ẩn mình trong đêm” của Công an tỉnh Cao Bằng và “500 ngày đêm nối nhịp trở về” của Công an tỉnh Hưng Yên cho thấy khả năng kể chuyện bằng âm thanh. Tiếng nói nhân vật, âm thanh đời sống và những khoảng lặng giúp người nghe tiếp cận sự thật, cảm nhận rõ hơn số phận con người.

Với điện ảnh, “Ký ức hoàn nguyên” của Công an tỉnh Quảng Ngãi và “Lời hứa” của Công an TP Hà Nội được ghi nhận ở cách chuyển tải những vấn đề về pháp luật, trách nhiệm và tình người bằng ngôn ngữ nghệ thuật.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, trao giải Nhất toàn đoàn cho Công an TP Hà Nội. Ảnh: Kiên Phạm

Qua các tác phẩm dự thi, ban giám khảo ghi nhận bốn điểm nổi bật: podcast tạo dấu ấn ngay lần đầu được đưa vào thi; video trên nền tảng số bắt nhịp xu hướng truyền thông; phóng sự được đầu tư công phu, bám sát thực tiễn; nhiều tác giả mạnh dạn lựa chọn đề tài khó.

Nội dung tác phẩm đề cập những nhiệm vụ, vấn đề đang đặt ra trong thực tế như chuyển đổi số, tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đấu tranh với tội phạm mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và hoạt động vì nhân dân phục vụ.

Riêng podcast có 44 tác phẩm tham gia, còn hạng mục video trên nền tảng số thu hút hơn 140 sản phẩm. Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Giám đốc Truyền hình CAND, Phó Trưởng ban thường trực Ban tổ chức, đánh giá các đơn vị đã đầu tư nghiêm túc, chủ động thử nghiệm hình thức mới, nâng cao chất lượng nội dung và phương thức thể hiện.

Bên cạnh hoạt động dự thi, hai hội thảo chuyên môn tạo diễn đàn trao đổi về dữ liệu, công nghệ, an toàn thông tin và sản xuất, phân phối nội dung đa nền tảng. Đây cũng là dịp để những người làm báo, làm truyền thông chia sẻ kinh nghiệm và cập nhật phương thức tiếp cận công chúng.

Trung tướng Đỗ Triệu Phong khẳng định giá trị lâu dài của liên hoan nằm ở những điều tác phẩm để lại trong lòng công chúng. Ông mong đội ngũ làm báo CAND tiếp tục bám sát đời sống, đến những nơi khó khăn, lắng nghe và phản ánh những đóng góp, hy sinh thầm lặng, giúp công chúng hiểu và trân trọng hơn giá trị của cuộc sống bình yên.