Các đại biểu tham dự tổng kết, trao giải ngày hội

Các đại biểu tham dự tổng kết, trao giải ngày hội

Ngày hội diễn ra từ ngày 26 đến 27/11 gồm 3 hoạt động chính: Ngày hội STEM - Khoa học kỹ thuật; Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” cấp tỉnh; Cuộc thi lập trình, điều khiển rô-bốt. Các hoạt động thu hút hơn 2.300 học sinh, sinh viên, học viên của hơn 150 đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh tham gia.

Ban tổ chức trao giải cho các đội đoạt giải Ba tại cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp

Theo đánh giá, công tác tổ chức được triển khai đồng bộ, bảo đảm an toàn; việc chấm thi, đánh giá thực hiện công khai, khách quan. Các hoạt động ghi nhận nhiều kết quả tích cực.

Ban tổ chức trao giải cho các đội thi đoạt giải Ba tại cuộc thi lập trình điều khiển rô-bốt

Trong đó, các dự án khởi nghiệp tập trung khai thác thế mạnh nông sản, văn hóa, du lịch địa phương, một số dự án đã có sản phẩm thực tế và bước đầu tiếp cận thị trường.

Ban tổ chức trao giải cho các đội đoạt giải Nhì cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp

Ở cuộc thi rô-bốt, học sinh có sự tiến bộ về kỹ năng lập trình, điều khiển và phối hợp. Đáng chú ý, toàn bộ 9 giải Nhất, Nhì thuộc về các đội đến từ các xã.

Ban tổ chức trao giải cho các đội đoạt giải Nhất cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp

Với hoạt động STEM - Khoa học kỹ thuật, nhiều sản phẩm gắn với thực tiễn, học sinh chủ động giới thiệu, trình diễn và hướng dẫn khách tham quan trải nghiệm.

Ban tổ chức trao giải cho các đội đoạt giải Nhất cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp

Bên cạnh đó, một số sản phẩm còn hạn chế về tính mới, hàm lượng khoa học, công nghệ và khả năng ứng dụng; việc ghi nhận quá trình nghiên cứu, thử nghiệm ở một số sản phẩm chưa đầy đủ. Các nhà trường cần tiếp tục duy trì hoạt động nghiên cứu khoa học, STEM, Robotics và khởi nghiệp, chú trọng tính thực chất, trung thực và hỗ trợ phát triển những ý tưởng có triển vọng sau ngày hội.

Kết thúc ngày hội, căn cứ kết quả chấm điểm của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức đã trao 338 giải cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Trong đó, ngày hội STEM - Khoa học kỹ thuật có 53 giải, gồm 4 giải Nhất, 11 giải Nhì, 18 giải Ba và 20 giải Khuyến khích; Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” cấp tỉnh trao 234 giải (10 giải Nhất, 26 giải Nhì, 85 giải Ba và 113 giải Khuyến khích); Cuộc thi lập trình, điều khiển rô-bốt trao 51 giải, trong đó phần thi điều khiển có 40 giải, phần thi tự động có 1 giải, phần thi Sổ tay kỹ thuật có 10 giải.

Ban tổ chức trao giải Chuyên đề cho các đội thi

Ngày hội là dịp thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, giáo dục STEM, ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các cơ sở giáo dục; khuyến khích học sinh, sinh viên phát huy năng lực, sở trường, biến những ý tưởng thành sản phẩm có giá trị thực tiễn. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, từng bước hình thành năng lực sáng tạo, khả năng thích ứng với yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay.