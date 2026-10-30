Trao 300 triệu đồng hỗ trợ xây dựng Nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo xã Kiến Thiết

Lãnh đạo Phòng Thanh tra và Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây dựng Nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo xã Kiến Thiết.

Các hộ được hỗ trợ gồm: Vi Văn Học, thôn Pắc Nghiêng; Sùng Seo Dơ, thôn Làng Làm; Lù Seo Phú, thôn Khau Làng; Lương Thị Kiêm, thôn Bắc Triển và Trần Thị Bé, thôn Đồng Khẩn. Mỗi hộ được hỗ trợ 60 triệu đồng, tổng kinh phí 300 triệu đồng do Phòng Thanh tra và Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh kết nối, vận động Công ty cổ phần Phân phối Thallo tài trợ.

Nguồn kinh phí hỗ trợ giúp các gia đình có thêm điều kiện xây dựng nhà ở kiên cố, từng bước ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất. Chương trình góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chung tay chăm lo an sinh xã hội, giúp người nghèo có thêm điều kiện ổn định cuộc sống. Đây là hoạt động hưởng ứng Tháng cao điểm vì người nghèo do Ủy ban MTTQ tỉnh phát động.