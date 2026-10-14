Trao 300 triệu đồng hỗ trợ xây dựng, cải thiện cơ sở vật chất Trường Mầm non Sơn Lộ

Năm học 2026 - 2027, Trường Mầm non Sơn Lộ có 10 điểm trường lẻ với tổng số 340 trẻ, tỷ lệ huy động trẻ ra lớp đạt 98%. Tuy nhiên, cơ sở vật chất nhà trường còn nhiều khó khăn, một số phòng học xuống cấp, các công trình phụ trợ chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Quang Vinh cùng đoàn công tác trao hỗ trợ xây dựng, cải thiện cơ sở vật chất Trường Mầm non Sơn Lộ.

Tại chương trình, đoàn công tác trao 300 triệu đồng hỗ trợ nhà trường xây dựng, cải thiện cơ sở vật chất. Đây là nguồn kinh phí do Giám đốc Công an tỉnh vận động, kết nối sự hỗ trợ của Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng thông qua Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh. Nguồn kinh phí hỗ trợ sẽ góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt, tạo môi trường giáo dục an toàn, thuận lợi hơn cho các cháu.

Đại diện Ban giám hiệu nhà trường cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Công an tỉnh cùng các đơn vị, tổ chức đồng hành; đồng thời cam kết quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả.

Hoạt động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia vì cộng đồng, góp phần chăm lo sự nghiệp giáo dục tại địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân trong các hoạt động an sinh xã hội.