Trao 300 suất quà cho hộ nghèo, học sinh khó khăn xã Khâu Vai

Đoàn thiện nguyện trao 300 chăn ấm các hộ khó khăn của xã Khâu Vai.

Tại chương trình, đoàn đã trao 300 suất quà cho các hộ nghèo trên địa bàn xã. Mỗi suất gồm gạo, mì tôm, chăn ấm và 300 nghìn đồng tiền mặt. Bên cạnh đó, đoàn trao tặng Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Khâu Vai 1.160 áo ấm và 300 chiếc chăn cho học sinh. Tổng giá trị các phần quà trên 250 triệu đồng.

Hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự quan tâm, sẻ chia của các nhà hảo tâm với người dân, học sinh vùng cao. Qua đó, góp phần giúp các hộ nghèo vơi bớt khó khăn, học sinh có thêm điều kiện giữ ấm, yên tâm học tập.