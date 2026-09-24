Trao 30 tỷ đồng học bổng cho tân sinh viên

Nhà trường trao học bổng 100% học phí cho các thủ khoa trúng tuyển năm 2026

Sau 19 năm xây dựng và phát triển theo định hướng trường đại học song ngữ, nhà trường đã được nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng Nhì (2022), Huân chương lao động hạng Ba (2017) và nhận Cờ truyền thống của UBND TPHCM. Nhiều chương trình đào tạo của nhà trường được công nhận đạt chuẩn kiểm định quốc tế. Ngoài ra, hiện có hàng trăm sinh viên tham gia vào thị trường thực tập, làm việc tại các nước như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Thái Lan. Trường đào tạo các trình độ từ cử nhân đến tiến sĩ và tỷ lệ sinh viên có việc làm trên 90%.

Nhà trường trao học bổng tài năng cho các tân sinh viên trúng tuyển vào trường trong năm 2026 - Ảnh: THANH HÙNG

Tại lễ chào mừng tân sinh viên, nhà trường trao tặng các gói học bổng dành cho thí sinh trúng tuyển vào trường năm 2026. Đây là những tân sinh viên có thành tích xét tuyển cao trong kỳ tuyển sinh, đáp ứng các tiêu chí học bổng theo chính sách của nhà trường. Tổng giá trị học bổng được trao cho các tân sinh viên là 30 tỷ đồng.

Ngoài trao học bổng cho các tân sinh viên, nhà trường cũng đã vinh danh tân thủ khoa đầu vào bằng các phương thức xét tuyển gồm tân thủ khoa Phan Thị Thanh Uyên, ngành Kinh doanh quốc tế, trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển kết quả học bạ THPT với số điểm 29,1 điểm; thủ khoa Nguyễn Thị Hoài Thương, ngành Marketing, trúng tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT với số điểm 25,33 điểm; thủ khoa Huỳnh Ngọc Tiên, ngành An ninh mạng, trúng tuyển theo phương thức xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM với số điểm 931,27 điểm. Tất cả thủ khoa đều đạt các mức học bổng đầu vào từ 35%, 50% và 100%.