Trao 30 suất học bổng “Xây dựng tương lai” cho học sinh xã Ô Lâm

Trao học bổng cho các học sinh Trường THCS Ô Lâm (phân hiệu 2).

Ngày 23/9, Trường THCS Ô Lâm (phân hiệu 2) phối hợp các nhà hảo tâm TP. Hồ Chí Minh tổ chức trao học bổng “Xây dựng tương lai” năm học 2026 - 2027 cho học sinh của trường.

Tại chương trình, 30 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2,5 triệu đồng, được trao cho học sinh vượt khó, học giỏi. Trong số này, có 26 em là người dân tộc Khmer.