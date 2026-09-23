Trao 30 suất học bổng “Xây dựng tương lai” cho học sinh xã Ô Lâm
30 suất học bổng “Xây dựng tương lai”, mỗi suất trị giá 2,5 triệu đồng, được trao cho các học sinh nghèo và học sinh đồng bào dân tộc Khmer của Trường THCS Ô Lâm (phân hiệu 2). Trong đó, có 26 học sinh là người dân tộc Khmer.
Ngày 23/9, Trường THCS Ô Lâm (phân hiệu 2) phối hợp các nhà hảo tâm TP. Hồ Chí Minh tổ chức trao học bổng “Xây dựng tương lai” năm học 2026 - 2027 cho học sinh của trường.
Tại chương trình, 30 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2,5 triệu đồng, được trao cho học sinh vượt khó, học giỏi. Trong số này, có 26 em là người dân tộc Khmer.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/trao-30-suat-hoc-bong-xay-dung-tuong-lai-cho-hoc-sinh-xa-o-lam-a497707.html