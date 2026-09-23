Trao 30 phần quà Trung thu cho thiếu nhi thuộc diện bảo trợ xã hội

Chiều 23-9, Đoàn Thanh niên UBND tỉnh Khánh Hòa, Đoàn cơ sở Sở Y tế, Chi đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa và Đoàn Thanh niên Ngân hàng BIDV Chi nhánh Nha Trang tổ chức chương trình “Tết Trung thu yêu thương” năm 2026 tại Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa.

Tại chương trình, đại diện Đoàn Thanh niên các đơn vị đã gặp gỡ, giao lưu, động viên thiếu nhi đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm. Các đơn vị trao 30 suất quà, gồm bánh Trung thu và tiền mặt, với tổng trị giá 10 triệu đồng cho các em.

Các đơn vị trao quà Trung thu cho thiếu nhi.

Hoạt động nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ các đơn vị trong công tác tham gia hỗ trợ, giúp đỡ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nhân, giúp các em có một mùa Tết Trung thu ấm áp, ý nghĩa.