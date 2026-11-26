Chiều 26/11, UBND xã Thạch Hà tổ chức trao mô hình sinh kế chăn nuôi gà cho các hộ dân tham gia Dự án phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Dự án 2, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2026.

Các hộ dân xã Thạch Hà được bàn giao mô hình sinh kế chăn nuôi gà.

Tại chương trình, có 34 hộ dân được hỗ trợ mô hình sinh kế chăn nuôi gà, trong đó gồm 6 hộ nghèo, 9 hộ cận nghèo và 19 hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đây là những hộ có nhu cầu phát triển chăn nuôi, đồng thời có điều kiện về nhân lực, chuồng trại để tiếp nhận và tổ chức thực hiện mô hình.

Theo đó, mỗi hộ được hỗ trợ 100 con gà giống Ri lai, 45 ngày tuổi, trọng lượng từ 0,3-0,5 kg/con. Gà giống được lựa chọn kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng và đã được tiêm phòng các loại vắc-xin cần thiết trước khi bàn giao. Cùng với con giống, mỗi hộ còn được hỗ trợ từ 325 - 375 kg thức ăn hỗn hợp và các loại vật tư, thuốc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh như hóa chất sát trùng, men xử lý chuồng trại.

Bên cạnh con giống, người dân được cấp thức ăn hỗn hợp và các loại vật tư phục vụ chăm sóc gà.

Việc lựa chọn mô hình chăn nuôi gà phù hợp với điều kiện sản xuất và khả năng đầu tư của các hộ dân, góp phần tạo sinh kế thiết thực, giúp người nghèo, cận nghèo và các hộ có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện phát triển kinh tế. Qua đó, tạo nguồn thu nhập, cải thiện đời sống, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương.