Trao 3,18 tấn gạo cho hộ khó khăn

Trao quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hà Tiên.

Ban Bảo vệ Di tích Thắng cảnh Núi Bình San phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường Hà Tiên, Tô Châu và xã Tiên Hải tổ chức trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tổng cộng 3,18 tấn gạo được trao, trị giá gần 50 triệu đồng. Kinh phí thực hiện từ nguồn đóng góp của các nhà hảo tâm.

Theo nội dung thông tin, đây là hoạt động an sinh xã hội được Ban Bảo vệ Di tích Thắng cảnh Núi Bình San duy trì nhiều năm qua, nhằm chia sẻ khó khăn với người dân và chào mừng lễ hội truyền thống kỷ niệm 263 năm ngày mất bà Mạc Mi Cô và 246 năm ngày mất ông Mạc Thiên Tích.