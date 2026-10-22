Trao 28 triệu đồng hỗ trợ gia đình khó khăn tại xã Trà My

Đoàn công tác chia sẻ, động viên gia đình vượt qua khó khăn. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Hoạt động hướng đến chào mừng Đại hội Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Anh Mai là nhân vật trong bài viết “Người cha trẻ mắc bệnh hiểm nghèo cần giúp đỡ” đăng trên Báo Đà Nẵng điện tử ngày 3/8/2026. Anh qua đời cách đây 2 tháng, để lại hai con nhỏ cùng người vợ mắc bệnh, không thể tự chủ trong sinh hoạt. Gia đình vốn khó khăn nay càng chật vật khi mất đi trụ cột.

Đại diện lãnh đạo Phòng Thời sự (Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng) trao quà động viên gia đình. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Chia sẻ với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình, đoàn trao tổng cộng 28 triệu đồng từ Quỹ an sinh Phòng Thời sự (Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng), Chương trình “Ly cà phê yêu thương” của Hội Nhà báo thành phố cùng sự đồng hành của Agribank chi nhánh Bắc Trà My Quảng Nam, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ ô tô Phúc Uy và Công ty TNHH Khai Lộc Đà Nẵng.

Các phần quà góp phần san sẻ khó khăn, tiếp sức cho hai con nhỏ của anh Mai đến trường.

Đại diện Hội Nhà báo thành phố trao quà của Chương trình “Ly cà phê yêu thương”, tiếp sức hai cháu đến trường. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Đại diện Agribank chi nhánh Bắc Trà My Quảng Nam trao quà động viên gia đình vượt qua khó khăn. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ ô tô Phúc Uy và Công ty TNHH Khai Lộc Đà Nẵng đồng hành với chương trình. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN