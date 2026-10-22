Trao 28 triệu đồng hỗ trợ gia đình khó khăn tại xã Trà My
Sáng 22/10, Phòng Thời sự Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng phối hợp Hội Nhà báo thành phố và các đơn vị đồng hành đến thăm, trao 28 triệu đồng hỗ trợ gia đình anh Đoàn Thanh Mai (thôn Long Sơn, xã Trà My).
Hoạt động hướng đến chào mừng Đại hội Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Anh Mai là nhân vật trong bài viết “Người cha trẻ mắc bệnh hiểm nghèo cần giúp đỡ” đăng trên Báo Đà Nẵng điện tử ngày 3/8/2026. Anh qua đời cách đây 2 tháng, để lại hai con nhỏ cùng người vợ mắc bệnh, không thể tự chủ trong sinh hoạt. Gia đình vốn khó khăn nay càng chật vật khi mất đi trụ cột.
Chia sẻ với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình, đoàn trao tổng cộng 28 triệu đồng từ Quỹ an sinh Phòng Thời sự (Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng), Chương trình “Ly cà phê yêu thương” của Hội Nhà báo thành phố cùng sự đồng hành của Agribank chi nhánh Bắc Trà My Quảng Nam, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ ô tô Phúc Uy và Công ty TNHH Khai Lộc Đà Nẵng.
Các phần quà góp phần san sẻ khó khăn, tiếp sức cho hai con nhỏ của anh Mai đến trường.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/trao-28-trieu-dong-ho-tro-gia-dinh-kho-khan-tai-xa-tra-my-3356054.html