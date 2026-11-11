Trao 28 giải thưởng Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Cà Mau

Nhóm học sinh Trường THPT Tắc Vân (phường Tân Thành) nhận giải Nhất cuộc thi.

Ngày 11/11, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Cà Mau phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh đoàn Cà Mau tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Cà Mau lần thứ I.

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Cà Mau là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm khơi dậy niềm đam mê khoa học, phát huy tư duy sáng tạo và nuôi dưỡng khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.

Mặc dù là năm đầu tiên tổ chức trong điều kiện tỉnh Cà Mau thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và thời gian triển khai còn hạn chế, tuy nhiên cuộc thi đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của các cấp, ngành, địa phương, nhà trường, giáo viên, phụ huynh và đông đảo thanh thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh.

Quang cảnh lễ tổng kết.

Đại biểu dự lễ.

Cuộc thi đã tiếp nhận 328 hồ sơ dự thi từ 59/64 xã, phường, với sự tham gia của học sinh ở cả 4 cấp học, trải rộng 5 lĩnh vực. Các mô hình, sản phẩm không chỉ thể hiện sự sáng tạo, trí tưởng tượng phong phú mà còn cho thấy khả năng vận dụng kiến thức vào giải quyết những vấn đề thực tiễn, nhất là trong các lĩnh vực chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và phục vụ đời sống.

Cán bộ, giáo viên dự lễ trao giải.

Học sinh phấn khích dự lễ.

Sau quá trình đánh giá nghiêm túc, khách quan và công tâm, Ban Tổ chức đã trao 28 giải thưởng, gồm 1 giải Nhất, 4 giải Nhì, 8 giải Ba và 15 giải Khuyến khích. Đồng thời lựa chọn những sản phẩm tiêu biểu để tiếp tục hoàn thiện, tham dự Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 22.

Ông Mai Hữu Chinh, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Cà Mau phát biểu.

Đánh giá về cuộc thi, ông Mai Hữu Chinh, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh cho biết, Ban Tổ chức ghi nhận sự đa dạng trong ý tưởng và cách tiếp cận của các em. Đáng trân trọng là nhiều tác giả, nhóm tác giả biết khai thác những tiềm năng, lợi thế và những vấn đề thực tiễn của địa phương để hình thành các sản phẩm, giải pháp sáng tạo.

Học sinh nhận giải Nhì.

Học sinh được trao giải Ba.

“Điều chúng tôi mong muốn không chỉ là những giải thưởng được trao hôm nay, mà quan trọng hơn là niềm đam mê khoa học được khơi dậy, tinh thần sáng tạo được nuôi dưỡng và những ý tưởng của các em tiếp tục được quan tâm, hướng dẫn để có cơ hội phát triển trong thực tiễn.

Tôi mong rằng, các em học sinh hãy luôn mạnh dạn đặt câu hỏi, chủ động tìm tòi, không ngại thử nghiệm và kiên trì theo đuổi những ý tưởng của mình. Các em chưa đạt giải cũng đừng nản lòng, bởi mỗi trải nghiệm, mỗi lần thử sức đều là một bước trưởng thành trên hành trình học tập và sáng tạo”, ông Chinh nhắn nhủ.