Quang cảnh chương trình.

Năm 2026, tỉnh Lai Châu được phân bổ 25 suất học bổng, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng với tổng kinh phí 250 triệu đồng. Đối tượng được xét trao học bổng là tân sinh viên người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đạt điểm cao, trúng tuyển và nhập học tại các trường đại học, cao đẳng trong năm 2026.

Để lựa chọn đúng đối tượng, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với UBND các xã, phường và các cơ sở giáo dục tổ chức rà soát, giới thiệu, thẩm định hồ sơ. Quá trình xét chọn được thực hiện qua nhiều bước, bảo đảm công khai, khách quan, đúng tiêu chí. Qua rà soát, toàn tỉnh có 25 tân sinh viên đủ điều kiện được đề nghị xét trao học bổng.

Các sinh viên được nhận học bổng đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, song đã nỗ lực vươn lên trong học tập, đạt kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Ông Hà Huy Hồng – Phó Chủ tịch Quỹ Hạt giống Việt phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, ông Hà Huy Hồng – Phó Chủ tịch Quỹ Hạt giống Việt nhấn mạnh: Chương trình trao học bổng “Hạt giống Việt” được triển khai với mong muốn tiếp sức cho những tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là con em đồng bào dân tộc thiểu số, có thành tích tốt trong học tập. Mỗi suất học bổng không đơn thuần là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là sự ghi nhận những nỗ lực, ý chí vươn lên của các em. Qua đó, giúp các em vơi bớt khó khăn về chi phí học tập, sinh hoạt, thêm vững tin trên con đường chinh phục tri thức. Ông mong muốn, các em tiếp tục phát huy tinh thần vượt khó, nuôi dưỡng ước mơ, không ngừng học tập, rèn luyện để trở thành những người có ích, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước. Đồng thời khẳng định, Quỹ Hạt giống Việt sẽ tiếp tục kết nối các nguồn lực xã hội, lan tỏa tinh thần nhân ái, hỗ trợ thêm nhiều học sinh, sinh viên nghèo hiếu học.

Bà Hoàng Thu Phương – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, bà Hoàng Thu Phương – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng cảm ơn Báo Nhân Dân, Quỹ Hạt giống Việt và Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam đã quan tâm, đồng hành, dành những suất học bổng ý nghĩa cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh. Bà nhấn mạnh: Với một tỉnh miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn như Lai Châu, cơ hội tiếp cận giáo dục của một bộ phận học sinh vẫn còn không ít trở ngại. Vì vậy, mỗi suất học bổng được trao không đơn thuần là sự hỗ trợ về kinh phí mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để các em vững bước trên con đường học tập. Đây cũng là sự sẻ chia, trách nhiệm của cộng đồng đối với sự nghiệp giáo dục. Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của Quỹ và các nhà tài trợ, để ngày càng có thêm nhiều học sinh, sinh viên nghèo vượt khó được tiếp sức, chắp cánh ước mơ.

Bà Hoàng Thu Phương – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và ông Hà Huy Hồng – Phó Chủ tịch Quỹ Hạt giống Việt trao học bổng cho các sinh viên nghèo vượt khó.

Bà Hoàng Thu Phương – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao thư cảm ơn của lãnh đạo tỉnh Lai Châu cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và Quỹ Hạt giống Việt