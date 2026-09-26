Trao 235 suất học bổng tiếp sức học sinh, sinh viên vùng cao, hải đảo đến trường
Sáng 26/9, tại Đà Nẵng, Quỹ “Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo” phối hợp Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” tổ chức họp mặt hội viên nhân kỷ niệm 12 năm thành lập câu lạc bộ (1/8/2014 - 1/8/2026), trao học bổng năm học 2026 - 2027 và kinh phí sửa chữa, tôn tạo mộ mẹ Việt Nam anh hùng.
12 năm qua, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” xây dựng mạng lưới hoạt động tại 34 tỉnh, thành trong nước và 12 quốc gia, với 6.108 hội viên cá nhân, 205 đơn vị hội viên tập thể và 83 nhóm hội viên.
Tại chương trình, câu lạc bộ kết nạp 73 hội viên tại Đà Nẵng và Huế. Dịp này, Ban tổ chức trao 30 triệu đồng hỗ trợ Vùng 3 Hải quân sửa chữa, tôn tạo mộ Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nguyên.
Bên cạnh đó, 235 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) được trao cho học sinh vùng cao và hải đảo, sinh viên dân tộc thiểu số đang học ở Đại học Đà Nẵng; học sinh là con em cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân và Vùng Cảnh sát biển 2.
Ngoài ra, Quỹ “Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo” và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” tặng giấy khen cho 3 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho các hoạt động hướng về biển, đảo quê hương.
Trong khuôn khổ chương trình, hội viên được cập nhật thông tin thời sự, góc nhìn về tình hình Biển Đông và thế giới, trong đó có các vấn đề liên quan biển, đảo và chủ quyền quốc gia.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/trao-235-suat-hoc-bong-tiep-suc-hoc-sinh-sinh-vien-vung-cao-hai-dao-den-truong-3353252.html