Trao 235 suất học bổng tiếp sức học sinh, sinh viên vùng cao, hải đảo đến trường

Ban tổ chức trao học bổng cho học sinh khó khăn. Ảnh: KHÁNH NGÂN

12 năm qua, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” xây dựng mạng lưới hoạt động tại 34 tỉnh, thành trong nước và 12 quốc gia, với 6.108 hội viên cá nhân, 205 đơn vị hội viên tập thể và 83 nhóm hội viên.

Tại chương trình, câu lạc bộ kết nạp 73 hội viên tại Đà Nẵng và Huế. Dịp này, Ban tổ chức trao 30 triệu đồng hỗ trợ Vùng 3 Hải quân sửa chữa, tôn tạo mộ Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nguyên.

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ “Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo”, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Bên cạnh đó, 235 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) được trao cho học sinh vùng cao và hải đảo, sinh viên dân tộc thiểu số đang học ở Đại học Đà Nẵng; học sinh là con em cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân và Vùng Cảnh sát biển 2.

Ngoài ra, Quỹ “Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo” và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” tặng giấy khen cho 3 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho các hoạt động hướng về biển, đảo quê hương.

Ban tổ chức trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa, tôn tạo mộ Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nguyên cho Chủ tịch Quỹ “Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo”. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Trong khuôn khổ chương trình, hội viên được cập nhật thông tin thời sự, góc nhìn về tình hình Biển Đông và thế giới, trong đó có các vấn đề liên quan biển, đảo và chủ quyền quốc gia.