Đại tá Mai Xuân Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Quốc Việt

Mỗi suất quà trị giá 7,4 triệu đồng gồm: tiền ăn, đồ dùng học tập và các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt, học tập. Tổng kinh phí hỗ trợ của chương trình là trên 1,72 tỷ đồng từ nguồn ngân sách do Bộ Quốc phòng triển khai.

Đại tá Mai Xuân Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đồng Đăng

Đại tá Mai Xuân Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thụy Hùng

Đây là hoạt động thiết thực nhằm chia sẻ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh vùng biên giới có thêm nguồn lực duy trì việc học tập, rèn luyện. Những phần quà được trao không chỉ góp phần hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực để các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập.

Đại tá Nguyễn Công Khuê, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Khuất Xá

Thông qua Dự án, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Quân đội trong tham gia thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho thế hệ trẻ, nhất là tại các địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn.

Đại tá Nguyễn Công Khuê, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Mẫu Sơn

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ba Sơn

Hoạt động góp phần lan tỏa hình ảnh, phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, thắt chặt tình đoàn kết quân dân, đồng thời thể hiện sự đồng hành của lực lượng vũ trang tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong chăm lo sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng thế hệ tương lai và xây dựng địa bàn biên giới ngày càng vững mạnh.