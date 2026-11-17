Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương phát biểu tại buổi lễ ngày 16/11/2026. (Ảnh: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương nhấn mạnh, trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, ngành chứng khoán Việt Nam đã từng bước trưởng thành. Thị trường chứng khoán ngày càng khẳng định vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng, phục vụ đầu tư và phát triển kinh tế-xã hội.

Trong hành trình đó, báo chí luôn giữ vai trò đồng hành quan trọng. Đội ngũ nhà báo, phóng viên, biên tập viên đã thường xuyên theo sát diễn biến thị trường, phản ánh kịp thời những bước phát triển, khó khăn và dấu mốc đáng chú ý của ngành. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp và đồng hành của các cơ quan báo chí trong suốt thời gian qua.

Theo Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cuộc thi không chỉ là dịp nhìn lại những thành tựu của ngành trong ba thập kỷ mà còn góp phần lưu giữ những câu chuyện, trải nghiệm và tình cảm của các cá nhân đã gắn bó với thị trường chứng khoán.

Đánh giá cao tâm huyết của các tác giả, sự trách nhiệm của Ban Tổ chức và Hội đồng Giám khảo, đồng chí Vũ Thị Chân Phương mong muốn các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo tiếp tục đồng hành, phản ánh khách quan, thẳng thắn và có tính xây dựng, góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách, phổ biến kiến thức chứng khoán và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Báo cáo tổng kết cuộc thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Nguyễn Hoàng Dương, Trưởng ban Tổ chức và Chủ tịch Hội đồng Giám khảo, cho biết sau gần 7 tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được tác phẩm của hơn 200 tác giả.

Trên cơ sở chất lượng tác phẩm và đề xuất của Hội đồng Giám khảo, Ban Tổ chức thống nhất trình Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công nhận 23 tác phẩm đạt giải, gồm 1 giải Đặc biệt, 2 giải A, 4 giải B, 8 giải C và 8 giải Khuyến khích.

Giải Đặc biệt được trao cho chùm tác phẩm “Chứng khoán Việt Nam vươn tầm quốc tế” của nhóm tác giả thuộc Phòng Tài chính-Thị trường, Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam. (ẢNH: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

Giải Đặc biệt được trao cho chùm tác phẩm “Chứng khoán Việt Nam vươn tầm quốc tế” của nhóm tác giả thuộc Phòng Tài chính-Thị trường, Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam.

Hai giải A thuộc về tác phẩm “Loạt bài: 30 năm ngành chứng khoán Việt Nam-Hành trình từ hoài nghi đến vị thế trên bản đồ vốn thế giới” của tác giả Nguyễn Tuấn Thủy, Tạp chí Kinh tế-Tài chính; và tác phẩm “Phố Tài chính: 30 năm ngày truyền thống ngành chứng khoán-Kiến tạo một thị trường vốn hiệu quả và bền vững” của nhóm tác giả VTV8, Đài Truyền hình Việt Nam.

Bên cạnh trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả, Ban Tổ chức còn trao kỷ niệm chương tri ân 7 tác giả có sự hưởng ứng tích cực, đóng góp vào thành công của cuộc thi.

Trong khuôn khổ chương trình, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức gặp mặt các nhà báo, phóng viên, biên tập viên theo dõi lĩnh vực chứng khoán, đồng thời công bố quyết định khen thưởng và trao Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho các cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác thông tin, tuyên truyền về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Trong khuôn khổ chương trình, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức gặp mặt và trao Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho các cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác thông tin, tuyên truyền về chứng khoán và thị trường chứng khoán. (ẢNH: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

Hoạt động này thể hiện sự ghi nhận của cơ quan quản lý đối với những đóng góp của đội ngũ người làm báo trong việc cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, giúp công chúng hiểu rõ hơn về hoạt động và diễn biến của thị trường.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kỳ vọng, thời gian tới, các cơ quan báo chí, chuyên gia và thành viên thị trường tiếp tục phối hợp, chia sẻ thông tin, tích cực tham gia phổ biến kiến thức chứng khoán. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của công chúng, củng cố niềm tin của nhà đầu tư và thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển minh bạch, ổn định, bền vững.