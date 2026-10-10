Trao 22 giải Cuộc thi ảnh 'Điểm đến lịch sử - Khoảnh khắc tự hào'

Ban Tổ chức trao giải cho tác giả có tác phẩm đạt giải Nhất hạng mục ảnh đơn.

Cuộc thi được phát động từ ngày 20/8 đến 30/9/2026, thu hút 295 tác phẩm của 46 tác giả tham gia. Qua kiểm tra, phân loại theo thể lệ, Ban Tổ chức lựa chọn 229 tác phẩm của 30 tác giả đủ điều kiện chấm giải. Các tác phẩm tập trung khai thác vẻ đẹp của 3 địa danh, công trình tiêu biểu: Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, Di tích Khu trung tâm đề kháng Him Lam và Di tích cầu Mường Thanh.

Đại biểu dự lễ trao giải Cuộc thi ảnh “Điểm đến lịch sử - Khoảnh khắc tự hào”.

Với góc nhìn sáng tạo, các tác giả đã ghi lại cảnh quan, kiến trúc, những giá trị lịch sử, văn hóa của các di tích, đồng thời phản ánh hoạt động tham quan, trải nghiệm của người dân và du khách. Mỗi tác phẩm góp phần khắc họa vẻ đẹp của các điểm đến, lan tỏa niềm tự hào về truyền thống lịch sử và vùng đất Điện Biên.

Các tác giả đạt giải hạng mục ảnh đơn nhận giải thưởng.

Các tác phẩm dự thi đăng tải trên Fanpage Du lịch Điện Biên đã thu hút hơn 366 nghìn lượt xem và gần 37 nghìn lượt tương tác, bình chọn. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh di tích lịch sử, văn hóa và con người Điện Biên đến đông đảo công chúng, tạo thêm nguồn tư liệu phục vụ công tác tuyên truyền, xúc tiến du lịch của tỉnh.

Tác giả nhận giải Nhất hạng mục ảnh bộ.

Tại lễ trao giải, Ban Tổ chức đã trao 22 giải thưởng với tổng trị giá gần 40 triệu đồng ở hai hạng mục ảnh đơn và ảnh bộ. Mỗi hạng mục gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Đồng thời, Ban Tổ chức trao 2 giải chuyên đề: “Bộ ảnh được yêu thích nhất” và “Ảnh đơn được yêu thích nhất”.

Ban Tổ chức trao giải Nhì cho các tác giả đạt giải tại hạng mục ảnh bộ.

Cuộc thi góp phần khơi dậy tình yêu quê hương, niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa; khuyến khích các tác giả tiếp tục sáng tạo những tác phẩm có giá trị, góp phần quảng bá, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch Điện Biên.