Trao tặng 100 suất dành cho học sinh nghèo, khó khăn (350.000 đồng/suất)

Chương trình có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng; ông Huỳnh Tấn Lộc, đại diện Chi hội Chữ thập đỏ từ thiện xã hội Long Thành (TP Đồng Nai) cùng lãnh đạo địa phương và đông đảo người dân.

Trao tặng 100 suất cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn (500.000 đồng/suất)

Dịp này, ban tổ chức trao 200 suất quà với tổng trị giá 85 triệu đồng, gồm 100 suất dành cho học sinh nghèo, khó khăn (350.000 đồng/suất) và 100 suất cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn (500.000 đồng/suất).

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng trao Bảng ghi nhận Tấm lòng vàng tri ân các nhà hảo tâm

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng cũng trao Bảng ghi nhận Tấm lòng vàng tri ân đơn vị đồng hành và các nhà hảo tâm.

Hoạt động góp phần tiếp sức học sinh đến trường, giúp các gia đình vơi bớt khó khăn trước thềm năm mới.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng trao quà cho người dân khó khăn tại xã Hàm Thuận Bắc