Trao 200 suất quà cho đồng bào Khmer trong chương trình Tết Quân - Dân năm 2027

Trao quà cho đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn.

Cụ thể, ban tổ chức đã trao tặng 200 suất quà cho đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 650.000 đồng. Tổng kinh phí trao quà là 130 triệu đồng, do Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang vận động các đơn vị tài trợ.

Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình Tết Quân - Dân năm 2027 của tỉnh An Giang, đồng thời hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”, chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026), góp phần chăm lo đời sống nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.