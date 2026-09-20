Trao 200 suất quà cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn ở xã Tứ Mỹ

Các đại biểu tham dự chương trình.

Sáng 20/9, đoàn công tác của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Bệnh viện 19-8, Hội Tim mạch Việt Nam phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đến tặng quà cho người cao tuổi hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách tại xã Tứ Mỹ. Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Lam - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam; đại diện lãnh đạo Bệnh viện 19-8, Hội Tim mạch Việt Nam.

Tại chương trình, Ban tổ chức trao tặng 200 suất quà và 100 triệu đồng tiền mặt cho các gia đình chính sách, người cao tuổi hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã Tứ Mỹ.

Những món quà góp phần chia sẻ khó khăn, động viên các gia đình tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, đồng thời thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm của cộng đồng đối với người cao tuổi và các gia đình chính sách.

Dịp này, đoàn công tác cũng đã trao hỗ trợ 160 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chị Đậu Thị Hường ở thôn Sơn Hà, xã Tứ Mỹ.