Trao 200 suất quà cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn ở xã Tứ Mỹ
Những món quà thiết thực góp phần sẻ chia yêu thương, tiếp thêm động lực để các gia đình hoàn cảnh khó khăn tại xã Tứ Mỹ (Hà Tĩnh) vươn lên trong cuộc sống.
Sáng 20/9, đoàn công tác của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Bệnh viện 19-8, Hội Tim mạch Việt Nam phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đến tặng quà cho người cao tuổi hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách tại xã Tứ Mỹ.
Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Lam - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam; đại diện lãnh đạo Bệnh viện 19-8, Hội Tim mạch Việt Nam.
Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/trao-200-suat-qua-cho-cac-gia-dinh-hoan-canh-kho-khan-o-xa-tu-my-post317459.html