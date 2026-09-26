Trao 200 suất học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số, vùng biển đảo

Trao tặng 200 suất học bổng cho học sinh TP. Huế. Ảnh: Sở GD&ĐT

Đến dự có bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Vì Tuổi trẻ vùng cao & Hải đảo, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”.

Trong năm học 2026 - 2027, Ban Tổ chức trao 200 suất học bổng, tổng trị giá 200 triệu đồng cho học sinh dân tộc thiểu số và học sinh vùng biển, đảo trên địa bàn thành phố. Dịp này, 29 học sinh ở xã Chân Mây - Lăng Cô và xã Phú Lộc được trao học bổng trực tiếp. Số học bổng còn lại sẽ được trao đến học sinh theo kế hoạch của Ban Tổ chức.

Chương trình nhằm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, động viên các em tiếp tục nỗ lực trong học tập và rèn luyện. Mỗi suất học bổng không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm, đồng hành của các tổ chức đối với học sinh dân tộc thiểu số, học sinh vùng biển, đảo.

Sự đồng hành của Quỹ Vì Tuổi trẻ vùng cao & Hải đảo và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” góp phần tạo thêm điều kiện để học sinh có hoàn cảnh khó khăn duy trì việc học, tiếp tục phấn đấu và nuôi dưỡng ước mơ.