Trao 200 phần quà cho người dân biên giới Giang Thành

Thường trực Đảng ủy xã Giang Thành cùng nhà tài trợ trao quà cho người dân.

Sáng 19/9, UBND xã Giang Thành tổ chức chương trình trao quà cho người già neo đơn, trẻ em mồ côi nhân dịp Tết Trung thu năm 2026.

Cụ thể, 200 phần quà (trị giá 500.000 đồng/phần) gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm đã được địa phương, các nhà tài trợ, nhà hảo tâm trao tặng đến người dân.

Tổng kinh phí trao tặng quà 100 triệu đồng do các nhà tài trợ, nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh hỗ trợ.