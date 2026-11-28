Tặng nhu yếu phẩm và tiền mặt cho hộ nghèo, cận nghèo là đồng bào dân tộc Khmer xã Ô Lâm.

Ngày 28/11, tại chùa Tro Păng Trao, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ô Lâm phối hợp Đoàn xã Ô Lâm, Chi hội từ thiện Huỳnh Mai (Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP. Hồ Chí Minh) và nhóm thiện nguyện Xuân Trang (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) tổ chức chương trình “Trao tặng yêu thương” cho đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Theo đó, Ban Tổ chức trao tặng 200 phần quà cho các hộ nghèo, cận nghèo là đồng bào dân tộc Khmer. Mỗi phần quà trị giá 800.000 đồng, gồm tiền mặt, gạo, mì gói, quần áo và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 160 triệu đồng, do các đơn vị, nhóm thiện nguyện vận động, đóng góp.