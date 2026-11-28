Trao 200 phần quà cho đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn xã Ô Lâm
200 phần quà với tổng trị giá 160 triệu đồng được trao cho đồng bào Khmer xã Ô Lâm (An Giang) có hoàn cảnh khó khăn, không chỉ góp phần giảm bớt khó khăn trước mắt mà còn là nguồn động viên tinh thần, giúp các gia đình có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống.
Ngày 28/11, tại chùa Tro Păng Trao, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ô Lâm phối hợp Đoàn xã Ô Lâm, Chi hội từ thiện Huỳnh Mai (Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP. Hồ Chí Minh) và nhóm thiện nguyện Xuân Trang (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) tổ chức chương trình “Trao tặng yêu thương” cho đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
Theo đó, Ban Tổ chức trao tặng 200 phần quà cho các hộ nghèo, cận nghèo là đồng bào dân tộc Khmer. Mỗi phần quà trị giá 800.000 đồng, gồm tiền mặt, gạo, mì gói, quần áo và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 160 triệu đồng, do các đơn vị, nhóm thiện nguyện vận động, đóng góp.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/trao-200-phan-qua-cho-dong-bao-khmer-co-hoan-canh-kho-khan-xa-o-lam-a503709.html