Trao 200 phần quà cho đồng bào Khmer

Mỗi phần quà trị giá 650.000 đồng, với tổng kinh phí trao quà 130 triệu đồng.

Được biết, kinh phí thực hiện đợt trao quà này do Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động, kết nối đơn vị tài trợ đồng hành hỗ trợ.

Ban Tổ chức đã trao tặng 200 phần quà cho đồng bào dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn

Phát biểu tại chương trình, đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang nhấn mạnh, các hoạt động nhân đạo trong chương trình “Tết Quân – Dân” không chỉ góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân mà còn là dịp phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, thắt chặt tình đoàn kết quân – dân.

Đồng thời, Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang cũng ghi nhận, cảm ơn sự đồng hành của đơn vị tài trợ, các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương trong việc chung tay chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

Hoạt động này nằm trong chuỗi chương trình “Tết Quân – Dân” năm 2027 của tỉnh An Giang, đồng thời hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”, chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 – 23/11/2026).