Quang cảnh buổi làm việc.

Mỏ Vàng là xã miền núi có địa bàn rộng, dân cư sinh sống phân tán, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số. Sau khi địa phương sắp xếp từ 16 xuống còn 09 thôn và từ 06 cơ sở giáo dục xuống còn 03 trường, Hội Khuyến học xã tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành các văn bản chỉ đạo, đồng thời kiện toàn các chi hội để duy trì hoạt động khuyến học ở cơ sở.

Đến nay, cả 09 thôn và 03 trường học đều có chi hội khuyến học. Toàn xã có 1.565 hội viên, tăng 5% so với đầu năm, chiếm 16% dân số. Trong năm, Hội Khuyến học xã tổ chức 04 đợt tuyên truyền tập trung gắn với Ngày Khuyến học Việt Nam (2/10), Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và phong trào “Bình dân học vụ số”.

Toàn xã có 1.545 trong số 1.820 hộ đăng ký được công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”, đạt 84,9% số hộ đăng ký và chiếm 74,4% tổng số hộ toàn xã, vượt chỉ tiêu kế hoạch 70%. 03 dòng họ được công nhận danh hiệu “Dòng họ học tập”, 8/9 thôn đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập” và cả 03 trường được công nhận đạt chuẩn “Đơn vị học tập”.

Đại diện Thường trực Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai và lãnh đạo xã Mỏ Vàng trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2026, Hội Khuyến học xã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các đoàn thể, trường học và nhà hảo tâm vận động được 35 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học.

Hội đã trao học bổng, tặng sách vở, đồ dùng học tập, quần áo, xe đạp và hỗ trợ 52 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 20 triệu đồng. Hội cũng tuyên dương, khen thưởng 20 học sinh có thành tích xuất sắc, đạt giải trong các kỳ thi, với tổng số tiền 8 triệu đồng.

Hoạt động khuyến học tại Mỏ Vàng vẫn gặp khó khăn do địa bàn các thôn sau sáp nhập rộng, việc tập hợp hội viên và tổ chức sinh hoạt ở một số chi hội chưa đồng đều. Kinh phí hoạt động còn hạn chế, kỹ năng số của một bộ phận người dân còn thấp, trong khi cán bộ hội đều kiêm nhiệm.