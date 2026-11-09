Trao 20 giải thưởng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong thời đại số” năm 2026

Cuộc thi được tổ chức nhằm triển khai Kế hoạch số 309/KH-UBND ngày 18/8/2026 của UBND tỉnh Thanh Hóa, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, giúp nâng cao nhận thức pháp luật và khả năng tiếp cận thông tin cho nhân dân trong thời đại số.

Theo Quyết định số 3744/QĐ-BTCCT ngày 06/11/2026 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Lê Quang Hùng ký ban hành, các giải thưởng được trao cụ thể như sau:

02 Giải Tập thể xuất sắc: Thuộc về Công an tỉnh Thanh Hóa và UBND xã Luận Thành.

16 Giải Cá nhân:

01 Giải Nhất: Thí sinh Lê Văn Vỹ (Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Thanh Hóa).

02 Giải Nhì: Thí sinh Phạm Văn Dũng (Phòng PK02, Công an tỉnh Thanh Hóa) và Lê Đức Mạnh (Phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa).

03 Giải Ba: Các thí sinh Vũ Thị Ngọc, Hoàng Thị Lan Hương và Nguyễn Thúy Dung.

10 Giải Khuyến khích: Thuộc về các thí sinh Lê Thị Thu, Trương Diệu Linh, Vũ Thị Ngọc Mai, Lê Minh Anh, Hoàng Lê Ngọc Trâm, Lục Phương Thảo Chi, Hà Tiến Dũng, Vũ Đặng Phương Anh, Đặng Thị Hà Anh và Hà Thị Huyền Sim.

02 Giải phụ:

Giải Thí sinh dự đoán kết quả chính xác nhất: Ông Trần Văn Tuấn (Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa).

Giải Lan tỏa cuộc thi: Ông Trịnh Duy Hiệp (Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa).

Mức tiền thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt giải được thực hiện theo Thể lệ số 357/TL-BTCCT ngày 23/9/2026, kinh phí trích từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.