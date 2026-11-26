Các đại biểu dự lễ tổng kết và trao giải cuộc thi.

Cuộc thi sáng tạo video clip “Tổ quốc bình yên” được triển khai theo Kế hoạch số 2771/KH-CAT-PCTCT ngày 24/4/2026 của Công an tỉnh, nhằm đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và thế hệ trẻ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Ngày 12/6/2026, Công an tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ hưởng ứng cuộc thi tại Trường Cao đẳng Cao Bằng. Trong khuôn khổ chương trình, Dự án KOL đồng hành cùng cuộc thi được khởi động, góp phần phát huy vai trò của các nhà sáng tạo nội dung trong lan tỏa thông điệp tích cực về bảo đảm an ninh, trật tự trên không gian mạng.

Sau thời gian phát động, từ ngày 24/4 đến hết ngày 10/7, Ban Tổ chức tiếp nhận 106 tác phẩm của 88 đơn vị, với sự tham gia của 103 nhóm tác giả và 2 tác giả; trong đó, 15 tác phẩm thuộc bảng học sinh, sinh viên. Qua sơ loại, lựa chọn 45 tác phẩm có chất lượng tốt trình ban giám khảo chấm điểm. 18 tác phẩm tiêu biểu được lựa chọn trao giải, gồm 10 giải thuộc bảng cán bộ, chiến sĩ và 8 giải thuộc bảng học sinh, sinh viên.

Các tác phẩm dự thi có nội dung phong phú, phản ánh nhiều mặt công tác của lực lượng Công an nhân dân và những vấn đề được xã hội quan tâm như: Xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an vì nhân dân phục vụ, phòng, chống tội phạm ma túy, tệ nạn đánh bạc, phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và triển khai Đề án 06. Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu về kịch bản, hình ảnh, âm thanh, có cách thể hiện sáng tạo, gần gũi với đời sống. Các tác phẩm của học sinh, sinh viên thể hiện góc nhìn trẻ trung, góp phần lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự bình yên của quê hương, đất nước.

Ban Tổ chức trao giải cho nhóm tác giả và cá nhân đạt giải thuộc bảng học sinh, sinh viên.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức trao 10 giải thưởng thuộc bảng cán bộ, chiến sĩ, trong đó có 2 giải nhì cho Phòng Tổ chức cán bộ và Công an phường Thục Phán, 4 giải ba và 4 giải khuyến khích. Ở bảng học sinh, sinh viên, lớp 12A9, Trường THPT Thành phố xuất sắc giành giải nhất; các tác giả, nhóm tác giả khác được trao giải nhì, ba và khuyến khích.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao giải cho nhóm tác giả và cá nhân đạt giải thuộc bảng cán bộ, chiến sĩ.

Tại cuộc thi cấp Trung ương, tỉnh Cao Bằng đạt 1 giải B, 1 giải C ở bảng cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và 2 giải khuyến khích ở bảng học sinh. Kết quả này ghi nhận sự nỗ lực, đầu tư nghiêm túc của các tác giả, nhóm tác giả, đồng thời cho thấy hiệu quả của việc đổi mới phương thức tuyên truyền, ứng dụng các hình thức truyền thông sáng tạo trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.