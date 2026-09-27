Trao 16 giải tại Giải Billiards & Snooker các câu lạc bộ tỉnh mở rộng

Vận động viên thi đấu chung kết nội dung đồng đội Pool 8-Ball.

Giải Billiards & Snooker các câu lạc bộ tỉnh mở rộng tranh cúp Hoàng Gia năm 2026 diễn ra trong 2 ngày (26 – 27/9) với sự tham gia của hơn 150 lượt vận động viên đến từ 11 câu lạc bộ Billiards & Snooker trong tỉnh. Các vận động viên tranh tài ở 4 nội dung: Cá nhân Pool 8-Ball; cá nhân Pool 9-Ball; đồng đội Pool 8-Ball; đồng đội Pool 9-Ball.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đoạt giải ở nội dung cá nhân Pool 8-Ball.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, dù là lần đầu tiên được tổ chức nhưng giải đấu đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, thể hiện trình độ chuyên môn, bản lĩnh thi đấu và tinh thần quyết tâm của các vận động viên ở tất cả nội dung thi đấu. Các vận động viên đã chấp hành tốt Điều lệ giải và sự điều hành của tổ trọng tài. Những đường cơ chính xác, những tình huống xử lý kỹ thuật và sự bình tĩnh trong thi đấu đã tạo nên nhiều trận đấu chất lượng, để lại những ấn tượng tốt đẹp. Căn cứ vào kết quả thi đấu, Ban tổ chức đã trao 16 giải. Trong đó, 4 giải nhất, 4 giải nhì và 8 giải ba cho các vận động viên và đội đoạt giải ở mỗi nội dung.

Ban tổ chức trao giải cho các đội đoạt giải ở nội dung đồng đội Pool 8-Ball và Pool 9-Ball.

Thông qua giải đấu nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện và thi đấu môn Billiards & Snooker trên địa bàn tỉnh, đồng thời phát hiện và tuyển chọn những vận động viên có tố chất để bồi dưỡng, đào tạo tham gia các giải thi đấu cấp khu vực và toàn quốc.