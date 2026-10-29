Trao 150 suất quà cho người mù có hoàn cảnh khó khăn

Chương trình diễn ra tại Hội Người mù Lâm Đồng (cơ sở Phan Thiết). Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng là nhu yếu phẩm, nhằm chia sẻ khó khăn, động viên các hội viên người mù vươn lên trong cuộc sống.

Ông Nguyễn Văn Tiết, Phó Chủ tịch Hội Người mù Lâm Đồng trao thư cảm ơn cho chùa Dược Sư

Tổng kinh phí chương trình là 75 triệu đồng, do chùa Dược Sư và các mạnh thường quân hỗ trợ.

Nhà hảo tâm trao quà cho hội viên

Tại buổi trao quà, ông Nguyễn Văn Tiết, Phó Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Lâm Đồng đã gửi thư cảm ơn, ghi nhận sự quan tâm, hỗ trợ của các đơn vị, nhà hảo tâm đối với hội viên. Những phần quà thiết thực không chỉ góp phần giảm bớt khó khăn trước mắt mà còn là nguồn động viên tinh thần. Qua đó, tiếp thêm nghị lực để hội viên người mù và các hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong lao động, từng bước ổn định cuộc sống.