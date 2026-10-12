Trao 15 suất quà đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi

Đoàn công tác của Ban Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số BSR đã có một chương trình an sinh xã hội ý nghĩa tại xã Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: CHÍNH LINH)

Hoạt động là dịp để cán bộ, người lao động BSR lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã dâng hương tại tượng đài Chiến thắng Ba Gia, qua đó cùng ôn lại truyền thống lịch sử, bày tỏ lòng tri ân đối với các thế hệ cha anh đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau đó, đoàn di chuyển đến xã Sơn Tây để thực hiện chương trình trao quà. Tại đây, Ban Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số đã trao 15 suất quà, gồm tiền mặt và các vật phẩm thiết yếu đến 15 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Phát biểu tại chương trình, ông Hoàng Ngọc Tú, Phó Giám đốc Nhà máy Lọc dầu Dung Quất chia sẻ, những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm và tinh thần sẻ chia của cán bộ, người lao động BSR dành cho bà con địa phương. “Chúng tôi mong rằng những món quà hôm nay sẽ góp thêm một chút động viên để các gia đình vơi bớt khó khăn, có thêm niềm tin và động lực trong cuộc sống. Với BSR, bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, việc đồng hành, chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng luôn là một nét đẹp được gìn giữ và phát huy”, ông Hoàng Ngọc Tú bày tỏ.

Đại diện Ban Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số cũng cho biết, hoạt động an sinh xã hội không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất mà còn là dịp để cán bộ, người lao động BSR được trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe và chia sẻ với những người dân còn khó khăn. Qua đó, mỗi người càng cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng nơi BSR đang hoạt động.

Đón nhận những phần quà, các hộ gia đình bày tỏ sự xúc động và cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của đoàn công tác. Những lời hỏi thăm chân tình, những món quà thiết thực đã mang đến niềm vui và sự ấm áp cho bà con. Chương trình tại xã Sơn Tây tiếp tục khẳng định tinh thần “tương thân tương ái”, trách nhiệm cộng đồng của BSR, đồng thời góp phần gắn kết tình cảm giữa người lao động tổng công ty với nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Hoạt động cũng hướng tới kỷ niệm 6 năm ngày thành lập Ban Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số BSR và chào mừng kỷ niệm ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10.

Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực góp phần xây dựng hình ảnh người lao động BSR không chỉ giỏi chuyên môn, trách nhiệm trong công việc mà còn giàu tình cảm, luôn sẵn sàng sẻ chia với cộng đồng.

Trưởng Ban Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số Đặng Minh Tuấn trao các phần quà cho bà con xã Sơn Tây. (Ảnh: CHÍNH LINH)