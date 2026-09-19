Trao 140 phần quà, học bổng trong Chương trình 'Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương'

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Linh, Trung tá Phạm Văn Dậu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Hồ Chí Minh và đồng chí Nguyễn Thị Kiều Tiên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp trao học bổng cho các em học sinh.

Tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh phát biểu chia sẻ về ý nghĩa, mục đích của chương trình và ngày hội. Chương trình là hoạt động thiết thực nhằm huy động nguồn lực xã hội chăm lo cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn biên giới, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Chương trình đã trao hỗ trợ xây dựng 2 mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở (60 triệu đồng/căn); trao tặng 40 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời, trao 100 phần quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng, gồm 200 ngàn đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm. Ngoài ra, Quỹ Thiện nguyện của Hội nữ Doanh nhân tỉnh Đồng Tháp trao tặng 10 triệu đồng tại chương trình.

Phó Chủ tịch UBND xã Tân Phú Đông Dương Vương Đạo cùng các đơn vị trao quà cho hội viên, đại diện hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình nhằm góp phần chia sẻ khó khăn, động viên các em học sinh tiếp tục nỗ lực học tập; giúp hội viên phụ nữ có thêm điều kiện ổn định cuộc sống.