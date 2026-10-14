Trao 14 giải thưởng cho học sinh, sinh viên khiếm thị tại Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026

Ông Phạm Viết Thu, Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam, trao giải Nhất Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026 cho em Nguyễn Hữu Khánh, Lớp 10KT, Nguyễn Hữu Khánh Lớp 10KT. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp -Giáo dục thường xuyên Nguyễn Văn Tố (Hà Nội)

Chiều 14/10, tại Hà Nội, Hội Người mù Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026 với chủ đề "Lan tỏa văn hóa đọc - Mở lối tri thức". Tham dự chương trình có đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan, ban, ngành, tổ chức xã hội và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP).

Về phía Hội Người mù Việt Nam có ông Phạm Viết Thu, Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam; bà Đinh Việt Anh, Phó Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam, cùng đại diện các tỉnh, thành Hội. Chương trình còn có sự tham dự của các thầy cô giáo, phụ huynh, học sinh, sinh viên khiếm thị tại hội trường và các điểm cầu trực tuyến.

Vinh danh 14 học sinh, sinh viên khiếm thị xuất sắc

Hưởng ứng Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động, Hội Người mù Việt Nam đã triển khai cuộc thi tới các tỉnh, thành Hội và Mạng lưới Sinh viên khiếm thị Việt Nam.

Năm 2026, cuộc thi thu hút 119 bài dự thi với 3 chủ đề: "Sách và Ước mơ vươn xa", "Văn hóa đọc trong kỷ nguyên số và Trí tuệ nhân tạo" và "Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc". Các bài dự thi được thể hiện dưới nhiều hình thức như bài viết, video clip và bản ghi âm, giúp thí sinh phát huy khả năng sáng tạo và chia sẻ tình yêu sách.

Bà Đinh Việt Anh, Phó Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam, phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, bà Đinh Việt Anh, Phó Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam, nhấn mạnh vai trò của sách trong việc mở rộng kiến thức, phát triển tư duy, nuôi dưỡng tâm hồn và tiếp thêm nghị lực cho người khiếm thị. "Từ năm 2020, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tạo điều kiện, Hội đã trở thành đơn vị đầu mối triển khai Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc dành cho học sinh, sinh viên khiếm thị. Cuộc thi là sân chơi bổ ích để các em chia sẻ tình yêu sách, thể hiện khả năng tư duy, sáng tạo, đồng thời truyền cảm hứng và lan tỏa niềm đam mê đọc sách tới bạn bè và cộng đồng", bà Đinh Việt Anh chia sẻ.

Đánh giá chất lượng các bài dự thi, TS. Vũ Dương Thúy Ngà, nguyên Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Giám khảo Cuộc thi, ghi nhận sự sáng tạo và những thông điệp ý nghĩa mà các thí sinh gửi gắm. Theo bà, nhiều em không chỉ giới thiệu các tác phẩm có giá trị mà còn đề xuất những sáng kiến phát triển văn hóa đọc, thậm chí đã triển khai thành hoạt động thực tế.

"Đáng quý hơn, một số em đã hiện thực hóa những ý tưởng ấy bằng các hoạt động cụ thể, trực tiếp đưa sách đến với bạn bè và cộng đồng. Chính các em đã thực sự trở thành những sứ giả, những đại sứ góp phần lan tỏa văn hóa đọc, đưa những giá trị trường tồn của sách đến với xã hội", bà Vũ Dương Thúy Ngà cho hay.

TS. Vũ Dương Thúy Ngà, nguyên Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Giám khảo Cuộc thi

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức trao 14 giải thưởng, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 8 giải Khuyến khích, với tổng giá trị 8,8 triệu đồng. Giải Nhất thuộc về em Nguyễn Hữu Khánh, học sinh lớp 11KT, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Nguyễn Văn Tố; hai giải Nhì được trao cho Ca Ngô Thanh Hằng và Lê Văn Thịnh. Các giải thưởng còn lại ghi nhận những thí sinh đến từ nhiều địa phương, trong đó có Đà Nẵng, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Bắc Ninh và Huế.

Đại diện các thí sinh đạt giải, em Nguyễn Hữu Khánh, Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026, xúc động chia sẻ hành trình đến với sách từ những ngày đầu làm quen với chữ nổi Braille tại Trường Nguyễn Đình Chiểu. Từ niềm đam mê đọc sách và những trải nghiệm sử dụng công nghệ, Khánh ấp ủ xây dựng một kênh sách nói ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm giúp người khiếm thị tiếp cận tri thức thuận lợi hơn.

Ban Tổ chức trao giải cho các thí sinh.

"Con tin rằng, khi tri thức được sẻ chia, những rào cản sẽ dần được thu hẹp; khi sách đến được với nhiều người hơn, những ước mơ sẽ có thêm cơ hội bay xa. Và con cũng tin rằng, công nghệ sẽ thực sự có ý nghĩa khi được sử dụng để lan tỏa những giá trị nhân văn, giúp mọi người có thêm cơ hội tiếp cận tri thức và hòa nhập bình đẳng hơn với cộng đồng", Khánh bày tỏ.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thu Huyền, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đánh giá cao nỗ lực của Hội Người mù Việt Nam trong việc duy trì, tổ chức cuộc thi qua nhiều năm. Bà đặc biệt chúc mừng em Nguyễn Hữu Khánh được vinh danh ở cấp Bộ, đồng thời ghi nhận tinh thần ham học hỏi và nghị lực của các thí sinh. Bà mong muốn Hội tiếp tục phối hợp với Cục Xuất bản và Thư viện để lan tỏa văn hóa đọc, giúp người khiếm thị có thêm cơ hội tiếp cận sách và phát triển bản thân.

Bà Nguyễn Thu Huyền, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trao giấy chứng nhận "Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026" cho em Nguyễn Hữu Khánh.

Lan tỏa văn hóa đọc, mở lối tri thức bằng công nghệ số

Tiếp nối lễ trao giải, chương trình diễn ra với hoạt động "Lan tỏa văn hóa đọc - Mở lối tri thức", tập trung giới thiệu nguồn sách giáo khoa điện tử dễ tiếp cận và hỗ trợ phương tiện học tập cho người khiếm thị. Đây là hoạt động nhằm giải quyết những khó khăn trong việc tiếp cận sách giáo khoa, giáo trình và tài liệu học tập của học sinh, sinh viên khiếm thị. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ được kỳ vọng giúp các em chủ động hơn trong học tập và hòa nhập với môi trường giáo dục hiện đại.

Chia sẻ tại chương trình, bà Đinh Việt Anh cho biết, Hội Người mù Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị chuyên môn và đối tác phát triển chuyển đổi 352 đầu sách giáo khoa, giáo trình trung cấp, cao đẳng và đại học sang định dạng điện tử EPUB. Với sự hỗ trợ của UNDP, Quỹ Người khuyết tật toàn cầu và Hiệp hội Sách dễ tiếp cận (ABC), nguồn học liệu này được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của người khiếm thị. Thông qua Thư viện sách tiếp cận do Trung tâm Sao Mai vì người mù quản lý, người học có thể sử dụng sách điện tử bằng phần mềm đọc màn hình, tìm kiếm nội dung và tra cứu tài liệu thuận tiện hơn.

Hội Người mù Việt Nam trao tặng điện thoại, iPad, laptop cho các em học sinh, sinh viên.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Người mù Việt Nam trao tặng 15 điện thoại thông minh, 2 máy tính bảng iPad và 3 máy tính xách tay nhằm hỗ trợ học sinh, sinh viên và các đơn vị trong việc học tập, tiếp cận thông tin. Những thiết bị này có thể sử dụng các phần mềm hỗ trợ đọc, nghe sách, giúp giảm bớt rào cản trong quá trình tiếp cận tri thức.

Đồng thời, em Lê Đức Minh, học sinh lớp 11, Trường THPT Bắc Thăng Long, Hà Nội, đã chia sẻ và thực hành một số thao tác cơ bản khi sử dụng sách giáo khoa điện tử, giúp các bạn học sinh khiếm thị hiểu rõ hơn về cách khai thác nguồn học liệu.

Em Lê Đức Minh hướng dẫn thao tác cơ bản khi sử dụng sách giáo khoa điện tử.

Nhân dịp này, bà Đinh Việt Anh phát động phong trào học tập số trong học sinh, sinh viên khiếm thị, khuyến khích các em chủ động rèn luyện kỹ năng công nghệ, hình thành thói quen tự học và chia sẻ tri thức.

"Tôi mong mỗi học sinh, sinh viên khiếm thị hãy chủ động tiếp cận học liệu số, rèn luyện kỹ năng số, hình thành thói quen tự học và chia sẻ tri thức; biến công nghệ thành công cụ học tập thường xuyên, thiết thực và hiệu quả. Các em hãy bắt đầu từ những việc gần gũi: làm quen với sách điện tử dễ tiếp cận; rèn luyện kỹ năng sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và các phần mềm hỗ trợ", bà Đinh Việt Anh bày tỏ.