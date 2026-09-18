Trao 120 triệu đồng hỗ trợ gia đình 3 nạn nhân vụ sạt lở đất ở Đà Bắc

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho gia đình của 3 nạn nhân.

Như Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ đã đưa tin, vào rạng sáng 17/9, do ảnh hưởng của mưa lớn, khoảng 40m3 đất, đá từ taluy dương sạt xuống, tràn vào nhà ông Xa Văn Dong ở thôn Tú Lý, xã Đà Bắc. Khối lượng đất đá lớn làm sập 2 phòng ngủ, vùi lấp làm 3 người tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục hậu quả; đồng thời thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình các nạn nhân.

Tại gia đình ông Xa Văn Dong, đồng chí Đinh Công Thực cùng các thành viên trong đoàn đã thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc trước mất mát quá lớn của gia đình. Đồng chí gửi lời chia buồn tới thân nhân các nạn nhân, động viên gia đình cố gắng vượt qua đau thương, sớm ổn định cuộc sống.

Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh thắp hương, chia buồn cùng gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở đất.

Đồng chí Đinh Công Thực đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ gia đình các nạn nhân; kịp thời nắm bắt những khó khăn phát sinh để có phương án giúp đỡ phù hợp.

Đồng chí cũng đề nghị, trong bối cảnh mưa lớn còn diễn biến phức tạp, cấp ủy, chính quyền xã Đà Bắc tiếp tục tăng cường theo dõi các khu vực có nguy cơ sạt lở, chủ động cảnh báo, di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm khi cần thiết, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Dịp này, đoàn công tác đã trao số tiền 120 triệu đồng hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Trong đó, 60 triệu đồng hỗ trợ về nhà ở và 60 triệu đồng hỗ trợ thiệt hại về người, tương ứng 20 triệu đồng cho mỗi nạn nhân tử vong.

Kinh phí hỗ trợ được trích từ Quỹ Cứu trợ tỉnh theo quyết định của Ban Vận động Cứu trợ tỉnh về hỗ trợ khẩn cấp hộ gia đình có nạn nhân tử vong do thiên tai. Sự hỗ trợ kịp thời của Ủy ban MTTQ tỉnh không chỉ góp phần giúp gia đình các nạn nhân vơi bớt khó khăn trước mắt, mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các cấp, ngành và cộng đồng đối với những gia đình không may chịu thiệt hại do thiên tai.