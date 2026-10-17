Trao 11 căn nhà Chữ thập đỏ cho hộ nghèo Khmer ở Ô Lâm

Bàn giao nhà Hội chữ thập đỏ và quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn là đồng bào dân tộc Khmer xã Ô Lâm.

Các căn nhà có diện tích tối thiểu 32m², kết cấu bán kiên cố, nền lát gạch men, vách và mái lợp tôn. Tổng kinh phí xây dựng 635 triệu đồng, trong đó nhóm Anh Em SGI Holdings hỗ trợ 550 triệu đồng, tương đương 50 triệu đồng/căn; phần còn lại do các gia đình đối ứng.

Dịp này, nhà tài trợ hỗ trợ thêm 5 triệu đồng/hộ cho 6 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 3 triệu đồng/hộ cho 5 hộ nghèo còn lại. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ô Lâm cũng trao tặng các phần quà nhu yếu phẩm, góp phần giúp các gia đình ổn định cuộc sống.