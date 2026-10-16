Trao 100 triệu đồng hỗ trợ người dân vùng ngập Suối Cái

Ngày 15/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân Khánh tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên và trao kinh phí hỗ trợ các hộ dân tại các khu phố Dư Khánh, Phước Hải và Khánh Lộc.

Đây là những hộ dân sinh sống dọc tuyến Suối Cái bị ảnh hưởng bởi tình trạng ngập lụt do mưa lớn trong thời gian qua.

Lãnh đạo phường Tân Khánh thăm hỏi, chia sẻ với người dân gặp phải do ngập lụt.

Tham gia đoàn có bà Dương Ngọc Hằng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân Khánh; ông Nguyễn Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Khánh cùng các thành viên đoàn công tác.

Tại các gia đình, lãnh đạo phường Tân Khánh thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn mà người dân gặp phải do ngập lụt; đồng thời trao kinh phí hỗ trợ nhằm giúp các hộ dân khắc phục một phần thiệt hại, từng bước ổn định cuộc sống.

Theo đó, hơn 60 hộ dân bị ảnh hưởng được hỗ trợ với tổng số tiền 100 triệu đồng, từ nguồn xã hội hóa. Lãnh đạo phường Tân Khánh đề nghị các khu phố tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phản ánh những khó khăn, nhu cầu hỗ trợ chính đáng của người dân để địa phương xem xét, phối hợp giải quyết.

Lực lượng chức năng triển khai các phương án hỗ trợ người dân.

Trước đó, đêm 5/10, mưa lớn kéo dài gây ngập sâu tại nhiều khu vực trên địa bàn phường Tân Khánh. Trước diễn biến phức tạp của tình hình ngập lụt, bà Trần Thị Diễm Trinh, Bí thư Đảng ủy phường Tân Khánh đã trực tiếp có mặt tại khu vực ngập để chỉ đạo, phối hợp cùng lực lượng Công an, Ban Chỉ huy Quân sự phường và Đội PCCC khu vực 32 triển khai các phương án hỗ trợ người dân.

Lực lượng chức năng đã tổ chức sơ tán 31 hộ dân và 1 nhà trọ công ty, với tổng cộng 113 nhân khẩu, đến khu vực an toàn. Đặc biệt, trong đêm, lực lượng chức năng đã xuyên đêm triển khai cứu hộ, đưa 12 người bị mắc kẹt tại khu vực công trình Suối Cái ra nơi an toàn.

Việc kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng do ngập lụt thể hiện sự quan tâm của chính quyền và Mặt trận Tổ quốc phường Tân Khánh, góp phần giúp người dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống sau thiên tai.