Trao 100 suất quà và 200 lá cờ Tổ quốc tại xã biên giới Mẫu Sơn

Chương trình do Câu lạc bộ Nữ Doanh nhân phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mẫu Sơn và Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma tổ chức.

Tại chương trình, Ban Tổ chức trao 50 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, 40 suất quà tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 10 suất quà dành cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã Mẫu Sơn.

Những phần quà thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng đối với người dân nơi biên giới; góp phần động viên các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và khích lệ các em học sinh tiếp tục nỗ lực học tập.

Dịp này, Câu lạc bộ Nữ Doanh nhân phường Móng Cái 3 trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc cho Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma. Những lá cờ là tình cảm từ hậu phương gửi tới cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và giữ gìn an ninh biên giới quốc gia.

Hoạt động góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, thể hiện sự tri ân đối với các gia đình chính sách và vun đắp tình đoàn kết quân dân trên địa bàn biên giới Mẫu Sơn.