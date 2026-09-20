Trao 100 suất quà Trung thu cho con em người khuyết tật

Hội Người khuyết tật tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm”

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 100 phần quà gồm: bánh kẹo, bánh Trung thu, lồng đèn… đến các em. Những món quà tuy nhỏ nhưng thể hiện sự quan tâm, sẻ chia, động viên các em và gia đình trong dịp Tết Trung thu.

Chương trình tổ chức các trò chơi cho trẻ em trên địa bàn

Chương trình cũng tổ chức trò chơi vui nhộn giúp các em có dịp gặp gỡ, vui chơi cùng đón Trung thu; qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, sự quan tâm của cộng đồng đối với người khuyết tật và con em của họ.

Ban Tổ chức đã trao 100 phần quà gồm: bánh kẹo, bánh Trung thu, lồng đèn… đến các em