Trao 100 suất quà Trung thu cho con em người khuyết tật
Sáng 20/9, Hội Người Khuyết tật tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” trao quà Trung thu cho con em người khuyết tật trên địa bàn, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp.
Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 100 phần quà gồm: bánh kẹo, bánh Trung thu, lồng đèn… đến các em. Những món quà tuy nhỏ nhưng thể hiện sự quan tâm, sẻ chia, động viên các em và gia đình trong dịp Tết Trung thu.
Chương trình cũng tổ chức trò chơi vui nhộn giúp các em có dịp gặp gỡ, vui chơi cùng đón Trung thu; qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, sự quan tâm của cộng đồng đối với người khuyết tật và con em của họ.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/trao-100-suat-qua-trung-thu-cho-con-em-nguoi-khuyet-tat-465702.html