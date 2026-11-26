Đại diện lãnh đạo Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh, Giáo hội Phật giáo tỉnh và xã Cao Sơn trao quà cho các hộ nghèo.

Tại buổi trao quà, lãnh đạo Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh, Giáo hội Phật giáo tỉnh và xã Cao Sơn đã trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá khoảng 600 nghìn đồng, gồm chăn, gạo và một số nhu yếu phẩm thiết yếu.

Những món quà thể hiện tinh thần từ bi của đạo Phật, sự sẻ chia với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên bà con vươn lên trong cuộc sống, đón Tết ấm áp, đủ đầy, đồng thời lan tỏa truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng.