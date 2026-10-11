Trao 100 suất quà tặng hộ nghèo, gia đình chính sách xã Đức Long

Các đơn vị phối hợp tặng quà cho hộ nghèo trên địa bàn xã Đức Long.

Tại chương trình, đoàn công tác trao quà cho 100 hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách, mỗi suất quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu (dầu ăn, nước mắm, bột canh, lạc, cá khô, lương khô, kẹo), chăn ấm, cờ Tổ quốc và 300 nghìn đồng, tổng giá trị các suất quà 100 triệu đồng.

Hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đức Long cùng các nhà hảo tâm đối với nhân dân trên địa bàn biên giới, giúp các gia đình giảm bớt khó khăn trong cuộc sống; lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.