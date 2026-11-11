Trao 100 suất quà cho người khuyết tật khó khăn phường Long Xuyên

Trao quà cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.

Tham dự buổi trao quà có nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng, Chủ tịch danh dự Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh An Giang...

Tại đây, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh An Giang đã trao 100 suất quà cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất trị giá 400.000 đồng, gồm gạo, mì gói và tiền mặt. Tổng kinh phí trao quà là 40 triệu đồng, từ nguồn vận động xã hội hóa.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh An Giang đã vận động hỗ trợ trên 20.300 lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo và học sinh các cấp học có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị trên 7,74 tỷ đồng.