Trao 100 suất quà cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở phường Bắc Nha Trang

Sáng 10-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bắc Nha Trang phối hợp với mạnh thường quân tổ chức chương trình trao quà với chủ đề “Mỗi phần quà - một tấm lòng - một niềm vui”. Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2026).

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ phường và mạnh thường quân trao quà cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 100 suất quà cho các hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị ốm đau, bệnh tật. Mỗi suất quà trị giá 220.000 đồng, gồm 10kg gạo và 100.000 đồng tiền mặt. Tổng trị giá các phần quà là 22 triệu đồng.

Những phần quà được trao góp phần sẻ chia khó khăn, động viên các gia đình vươn lên trong cuộc sống

Chương trình thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của tổ chức hội và các mạnh thường quân đối với hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên tinh thần, hỗ trợ các chị em vươn lên trong cuộc sống. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái của phụ nữ Việt Nam.