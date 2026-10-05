Trao 100 suất quà cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở phường Bắc Cam Ranh

Sáng 5-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bắc Cam Ranh phối hợp với mạnh thường quân tổ chức trao quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2026).

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 100 suất quà (180.000 đồng/suất) cho hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Tổ dân phố Hòa Bình. Tổng trị giá các suất quà 18 triệu đồng.

Ban tổ chức trao quà cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Hoạt động thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của tổ chức hội cùng các mạnh thường quân, góp phần tiếp thêm động lực để hội viên, phụ nữ vươn lên trong cuộc sống và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.