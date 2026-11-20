Trao quà cho các cựu thanh niên xung phong. Ảnh: KHÁNH LINH

Mỗi hội viên được trao 1 suất quà trị giá 500.000 đồng, nguồn kinh phí do Nhóm tri ân tự nguyện đóng góp. Hoạt động thể hiện sự quan tâm, sẻ chia đối với những người từng cống hiến tuổi trẻ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời lan tỏa nghĩa tình đồng đội, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Đại diện Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố cảm ơn sự quan tâm của Nhóm tri ân dành cho hội viên khó khăn. Đây là nguồn động viên tinh thần, giúp các hội viên vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.