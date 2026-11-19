Tại chương trình, đoàn thiện nguyện đã trao 100 suất quà (mỗi suất trị giá 400 nghìn đồng) cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng thiết thực, kịp thời động viên các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm vì cộng đồng, đồng thời góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các tổ chức, cá nhân thiện nguyện với người dân địa phương.

Thông qua chương trình, Công đoàn phường Nghĩa Lộ bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Thượng tọa Thích Quảng Phúc cùng các phật tử Chùa Dương Đình đã quan tâm, sẻ chia, dành những tình cảm và món quà ý nghĩa cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.