Trao 100 suất bảo hiểm y tế cho học sinh khó khăn ở An Giang

Trao bảo hiểm y tế và học bổng cho học sinh khó khăn xã Phú Hòa và Định Mỹ (tỉnh An Giang).

Chiều 14/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Hòa (tỉnh An Giang) phối hợp với Chùa Phước Ân cùng các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm tổ chức Chương trình trao tặng thẻ bảo hiểm y tế, học bổng và tập vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn 2 xã Phú Hòa và Định Mỹ.

Trao quà học tập cho học sinh.

Tại Chương trình, các mạnh thường quân, nhà hảo tâm đã trao tặng 100 suất bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn 2 xã Phú Hòa và xã Định Mỹ. Trong đó, học sinh xã Phú Hòa được trao 70 suất, học sinh xã Định Mỹ được trao 30 suất.

Cùng đó, Chương trình còn trao 50 suất học bổng mỗi suất trị giá 800 nghìn đồng cho các em học sinh “Vượt khó học tốt”. Trong đó, xã Phú Hòa có 30 học sinh và xã Định Mỹ có 20 học sinh được nhận học bổng này.

Ngoài ra, các đơn vị, nhà hảo tâm còn trao tặng 1.500 quyển tập phục vụ việc học tập của các em.

Nhà tài trợ trao bảng tượng trưng 100 thẻ BHYT và 50 suất học bổng.

Đặc biệt, Chương trình trao 3 suất học bổng Như Hoa - học bổng “Tiếp bước đến trường”, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng, dành cho 3 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi suất học bổng không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là lời động viên giúp các em giữ vững niềm tin, nghị lực và ước mơ tiếp tục vượt khó đến trường và vươn lên trong cuộc sống, học tập.

Trao 3 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đại diện chính quyền địa phương trao cảm tạ các nhà tài trợ.

Những phần quà ý nghĩa, thiết thực của chương trình góp phần lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Đồng thời, chăm lo cho thế hệ trẻ, không để học sinh vì hoàn cảnh khó khăn mà phải dừng lại trên con đường học tập và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.