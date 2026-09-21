Trao 100 phần quà trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Tại điểm trường Lê Quý Đôn, Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp trao 100 phần quà trung thu (mỗi phần quà gồm bánh trung thu và lồng đèn) cho các em thiếu nhi; nguồn kinh phí do Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp vận động các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp.

Đồng chí Nguyễn Duy Phúc Huy, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp trao quà trung thu cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Thiên Hộ Dương - điểm trường Lê Quý Đôn.

Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, qua đó động viên các em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện.

Học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Thiên Hộ Dương - điểm trường Lê Quý Đôn nhận quà trung thu.

Tại chương trình, đại diện Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp cùng cán bộ, giáo viên nhà trường trực tiếp trao quà, thăm hỏi và gửi lời chúc các em đón Tết Trung thu vui vẻ, an toàn, đầm ấm bên gia đình, thầy cô và bạn bè.

Các em học sinh biểu diễn văn nghệ tại chương trình.

Được biết, Tết Trung thu năm nay, Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp triển khai Chương trình “Trung thu cho em năm 2026”, qua đó, trao tặng 1.200 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, chương trình trao quà tại các địa phương gồm: Tân Hộ Cơ, Thường Lạc, Thường Phước, Tân Phước 1, Đạo Thạnh và Long Định. Mỗi phần quà trị giá hơn 90.000 đồng, gồm 2 bánh trung thu và 1 chiếc lồng đèn, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình khoảng 110 triệu đồng. Nguồn kinh phí và bánh trung thu do các cơ sở sản xuất bánh trung thu Khiết Minh, Minh Tâm cùng các đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đóng góp.