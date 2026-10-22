Trao 10 triệu đồng hỗ trợ gia đình nạn nhân chất độc da cam ở xã Đông Khánh Sơn

Chiều 22-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông Khánh Sơn phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình hỗ trợ sinh kế cho gia đình nạn nhân chất độc da cam Mấu Thị Huýnh (sinh năm 1988, thôn Tha Mang).

Lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh và xã Đông Khánh Sơn trao bảng tượng trưng hỗ trợ sinh kế 10 triệu đồng cho bà Mấu Thị Huýnh.

Tại chương trình, lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh và UBND xã Đông Khánh Sơn đã trao 10 triệu đồng hỗ trợ gia đình bà Mấu Thị Huýnh phát triển sinh kế, từng bước ổn định cuộc sống.

Hoạt động thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của chính quyền địa phương, các tổ chức, đơn vị đối với nạn nhân chất độc da cam và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần cải thiện đời sống của người dân trên địa bàn.

CAO NGUYÊN