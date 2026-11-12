Trao 10 giải tại chung kết cuộc thi 'Trường học không ma túy'

100 thí sinh tiêu biểu được lựa chọn tham gia phần thi kiến thức, kỹ năng phòng, chống ma túy. Trong ảnh: Các thí sinh giơ bảng lựa chọn đáp án trả lời câu hỏi của Ban Tổ chức.

Cuộc thi có sự hỗ trợ chuyên môn của Khoa Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Học viện Cảnh sát nhân dân. Sau gần 4 tháng triển khai, cuộc thi thu hút sự hưởng ứng tích cực của các nhà trường và đông đảo học sinh trên địa bàn tỉnh. Riêng nội dung vẽ tranh cổ động, thiết kế poster, Ban Tổ chức tiếp nhận 768 tác phẩm dự thi, trong đó 501 tác phẩm đạt yêu cầu được đăng tải để bình chọn trực tuyến. Qua các vòng tuyển chọn, 10 tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn vào vòng chung kết.

Tác giả thuyết trình về ý tưởng sáng tạo và thông điệp gửi gắm qua tác phẩm tranh cổ động tại vòng chung kết cuộc thi “Trường học không ma túy” tỉnh Điện Biên năm 2026.

Tại phần thi vẽ tranh cổ động, thiết kế poster, đại diện các tác giả, nhóm tác giả lần lượt lên sân khấu thuyết trình, giới thiệu ý tưởng sáng tạo, ý nghĩa hình ảnh và thông điệp phòng, chống ma túy qua tranh vẽ. Sau mỗi phần trình bày, Ban Giám khảo trực tiếp trao đổi, đặt câu hỏi để các tác giả làm rõ hơn ý tưởng, những suy nghĩ, ước mơ và mong muốn truyền tải đến người xem. Những nhận xét, góp ý của Ban Giám khảo giúp các em có thêm góc nhìn để hoàn thiện cách thể hiện, nâng cao sức thuyết phục và khả năng lan tỏa thông điệp của tác phẩm.

Thành viên Ban Giám khảo đặt câu hỏi, trao đổi với thí sinh tại phần thi thuyết trình tác phẩm tranh cổ động phòng, chống ma túy.

Ở nội dung thi kiến thức, kỹ năng phòng, chống ma túy, 100 học sinh tiêu biểu đến từ các trường THPT trên địa bàn tỉnh tham gia trả lời các câu hỏi nhằm kiểm tra hiểu biết về tác hại của ma túy, các quy định pháp luật và kỹ năng phòng tránh. Từ phần thi này, 6 thí sinh xuất sắc được lựa chọn tham gia xử lý tình huống. Các em trực tiếp trình bày cách ứng xử trước những tình huống liên quan đến nguy cơ ma túy xâm nhập học đường, thể hiện khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng nhận diện và phòng tránh ma túy trong thực tế.

Các phần thi diễn ra sôi nổi, tạo cơ hội để học sinh thể hiện kiến thức, khả năng sáng tạo, tư duy và kỹ năng ứng xử. Đặc biệt, hình thức thi kết hợp giữa sáng tạo tranh cổ động, thuyết trình và xử lý tình huống đã góp phần đưa nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy đến gần hơn với học sinh, khuyến khích các em chủ động tìm hiểu, nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân.

Ban Tổ chức trao giải Nhất phần thi kiến thức, kỹ năng phòng, chống ma túy tại cuộc thi.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức trao 2 giải Nhất, 2 giải Nhì và 4 giải Ba ở hai nội dung vẽ tranh cổ động, thiết kế poster và kiến thức, kỹ năng phòng, chống ma túy. Ngoài ra, 2 giải phụ được trao cho tác phẩm tranh cổ động có lượt bình chọn trực tuyến cao nhất và trường học có nhiều tác phẩm được bình chọn trực tuyến nhất.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các tác giả, thí sinh đạt giải.

Cuộc thi góp phần đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và trang bị kỹ năng cần thiết để học sinh chủ động phòng tránh ma túy, chung tay xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.